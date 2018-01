Koizumi continua presidente do partido do governo O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, foi confirmado neste sábado como presidente do Partido Democrático Liberal e afirmou que realizará uma reforma ministerial na segunda-feira. Koizumi também sugeriu que poderá antecipar as eleições legislativas. Hoje, terremoto com 5,5 pontos na escala Richter atingiu a capital Tóquio deixando sete mulheres levemente feridas pelo desmoronamento de um muro em um templo.