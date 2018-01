Koizumi defende reformas às vésperas das eleições no Japão Às vésperas das eleições nacionais, o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, apresentou uma consulta popular em uma tentativa de demonstrar publicamente seu respaldo a reformas que incluem a redução do tamanho da máquina governamental e a recuperação da combalida economia japonesa. O primeiro-ministro procurou dissipar dúvidas com relação ao apoio de seu Partido Liberal Democrata (PLD) a seus esforços. A cadeira de Koizumi no Parlamento está entre as 480 em jogo nas eleições para a Câmara baixa do Parlamento japonês previstas para amanhã. Serão as primeiras eleições para a Câmara baixa desde 2000. Será também o primeiro pleito desde que Koizumi assumiu o cargo de primeiro-ministro.