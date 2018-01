Koizumi é reeleito para presidência do PLD O primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi foi reeleito hoje para a presidência do Partido Liberal Democrático (PLD). Ninguém ousou disputar a eleição com Koizumi, reforçando a liderança do primeiro-ministro, que agora tem mandato até setembro de 2003. O presidente do PLD tem praticamente garantido o cargo de primeiro-ministro do Japão, já que o partido tem a maioria dos votos do parlamento.