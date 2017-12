Koizumi faz histórica visita à Coréia do Norte O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, chegou na manhã desta terça-feira (dia 17, pelo horário local) à Coréia do Norte para uma histórica reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-il. Koizumi permanecerá só dez horas em Pyongyang e tentará normalizar as relações entre os dois países. A Península Coreana foi colonizada pelo Japão de 1910 até 1945.