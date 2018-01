Koizumi obtém vitória em eleições parlamentares no Japão O grupo que dá apoio ao governo do primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, conseguiu uma vitória parcial nas eleições gerais parlamentares desde domingo, mantendo a maioria, mas vendo-a reduzida, segundo pesquisas de boca-de-urna. O resultado da pesquisa também apontou que há um crescimento expressivo do principal partido de oposição, o Partido Democrático. Neste caso, trata-se de um revés para Koizumi, que tenta levar adiante uma reforma econômica. Os números preliminares revelam que a legenda conservadora em que Koizumi é filiado conquistará 214 a 241 assentos. Nas eleições anteriores, conseguira 247.