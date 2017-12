Koizumi vence disputa e será primeiro-ministro do Japão O reformista Junichiro Koizumi, ex-ministro de Saúde do Japão, elegeu-se nesta terça-feira presidente do governista Partido Liberal Democrático (PLD), após vencer as eleições internas do partido, e se converterá em primeiro-ministro do Japão. Ele vai substituir o impopular primeiro-ministro Yoshiro Mora. Koizumi, de 59 anos, recebeu amplo apoio de uma grande parte do PLD, com 298 votos de um total de 487 votos. Seu rival, o ex-primeiro ministro Ryutaro Hashimoto, obteve 155 votos. O terceiro candidato, o ministro de Economia e Política Fiscal, Taro Aso, obteve 31 votos. Leia Mais: Reformista deve ser o próximo premiê japonês Romântico de cabelo revolto gosta de cantar no karaokê