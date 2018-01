Korei aceita cargo de primeiro-ministro palestino O presidente do parlamento palestino Ahmed Korei disse hoje que aceitou o cargo de primeiro-ministro. ?Eu aceito a nomeação?, disse ele à imprensa depois de uma reunião com o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. ?Começarei a organizar minha equipe. Será um gabinete de crise? afirmou. Arafat designou Korei no fim de semana, depois da demissão de Mahmoud Abbas.