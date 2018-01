Korei cancela esforços para reunir-se com Sharon O primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ahmed Korei, anunciou que suspendeu os esforços para reunir-se com o chefe de governo israelense, Ariel Sharon. Altos assessores de Sharon e Korei reuniram-se em diversas ocasiões, durante as últimas semanas, para organizar uma reunião de cúpula entre os dois primeiros-ministros, com o objetivo de recuperar o roteiro para a paz, endossado recentemente pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O plano prevê a criação de um Estado palestino soberano e independente até 2005, e o encerramento de um ciclo de mais de três anos de violência com um acordo de paz definitivo entre as partes em conflito. Hoje, porém, Korei veio a público para anunciar que até mesmo esses contatos foram suspensos, devido à retomada da violência na região. Durante a última semana, soldados israelenses mataram nove palestinos, seis deles na cidade de Nablus, na Cisjordânia. Uma das vítimas foi ferida a bala durante os funerais de três compatriotas, morrendo mais tarde no hospital. Quatro dos mortos eram adolescentes.