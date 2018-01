Korei pede respeito de Bush a Arafat Em resposta à declaração do presidente dos Estados Unidos, que disse ontem que o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, fracassou como liderança política, o novo premier palestino pediu o respeito de George W. Bush a Arafat. ?Arafat é o líder eleito do povo palestino e representa a vontade desse povo. Desta forma, queremos que o presidente Bush e a administração americana respeite a vontade do povo palestino. O presidente Arafat é um parceiro?, disse o recém empossado premier palestino Ahmed Korei. Na quinta-feira, Bush disse que Yasser Arafat fracassou como líder político. Para o americano, os palestinos deveriam procurar um novo líder ?100% comprometido com a luta contra o terror?. A declaração de Bush aconteceu na mesma semana em que tanto Arafat quanto Korei falaram em trégua com Israel. Do lado israelense, o gabinete de Ariel Sharon reafirmou que somente aceitará uma trégua depois de ver ações efetivas da Autoridade Palestina contra grupos extremistas como Hamas e Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. Nesta semana, o Conselho de Segurança da ONU pôs em discussão uma resolução que impediria Israel de cumprir suas ameaças de expulsar Yasser Arafat de sua base na Cisjordânia. Os EUA vetaram a resolução, alegando que o texto não previa ações contra os grupos extremistas palestinos.