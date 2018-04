Kosovo adianta eleições para discutir com Sérvia O presidente interino de Kosovo, Jakup Krasniqi, anunciou ontem que o país antecipou suas eleições parlamentares para 13 de fevereiro. A ideia é formar um novo governo forte antes de começarem as negociações com a Sérvia. Belgrado não reconhece a independência do país e concordou dialogar só para favorecer sua entrada na UE.