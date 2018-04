Kosovo antecipa eleições para resolver crise política O presidente interino de Kosovo, Jakup Krasniqi, convocou hoje eleições antecipadas para 13 de fevereiro. A intenção de Krasniqi é resolver a crise política causada pela surpreendente demissão do presidente Fatmir Sejdiu. "As eleições para o Parlamento de Kosovo serão realizadas em 13 de fevereiro de 2011", disse Krasniqi. As informações são da Dow Jones.