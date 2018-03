Kosovo celebra cinco anos de independência da Sérvia

A pouco armada Força de Segurança do Kosovo desfilou em veículos blindados junto com os bombeiros e unidades especiais da polícia usando máscaras para encobrir a identidade deles. Treinada pela Organização dos Países do Atlântico Norte (Otan), as forças kosovares têm 2,5 mil membros e quer se tornar um exército, mas membros aliados, como Grécia e Espanha, se opõem a isso porque eles rejeitam a independência do país.

Noventa e nove nações reconhecem a independência do Kosovo, mas a Sérvia reivindica o território como seu. A União Europeia está atualmente mediando negociações entre as duas partes. As informações são da Associated Press.