Kosovo pode perder apoio internacional O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, alertou nesta sexta-feira que as explosões de violência provocadas por insurgentes albaneses étnicos estão reduzindo o apoio internacional aos líderes albaneses de Kosovo. Após um reunião com líderes kosovares e com a administração da Organização das Nações Unidas (ONU), Powell disse a jornalistas que os recentes ataques rebeldes na Macedônia pareciam trabalho de extremistas locais e de pessoas que cruzaram e fronteira de Kosovo. "A violência não é a resposta", disse Powell em Skopje, capital macedônia. Ao chegar mais tarde a Sarajevo, capital da Bósnia, ele reuniu-se com os administradores internacionais do país.