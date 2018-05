Alguns dos 1,6 milhão de eleitores podem ir às urnas para escolher entre 29 partidos políticos, coalizões e iniciativas civis para o parlamento. Dez das 120 cadeiras são reservadas para a minoria sérvia. As urnas foram abertas às 4h, no horário de Brasília, e fecham às 16h, também no horário de Brasília. As informações são da Associated Press.