Kremlin anuncia acordo de livre comércio com o Irã e reuniões de Putin com Merkel, Macron e Abe

MOSCOU - O Kremlin anunciou nesta sexta-feira, 11, que o presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá nos próximos dias com a chanceler alemã, Angela Merkel, com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. O encontro com Merkel está marcado para o dia 18, em Sochi, às margens do Mar Negro, informou o conselheiro para assuntos internacionais de Putin, Yuri Ushakov.

"O estado das relações bilaterais será abordado, mas é claro que a ênfase será colocada nos problemas internacionais atuais - o acordo com o Irã, as crises síria e ucraniana, além de outras questões", afirmou Ushakov. No dia 24, Putin se encontra com Macron, em São Petesburgo, durante o Fórum Econômico Internacional. Segundo o conselheiro, as duas reuniões são importantes e terão como pautas as mesmas discussões do fórum.

Já no dia 26, o presidente russo se encontra com o primeiro-ministro japonês, que também vai ao evento em São Petesburgo. Ushakov ainda informou que um acordo entre Rússia, Irã e outras economias da Eurásia será assinado também na próxima semana. Dentre os signatários estarão Casaquistão, Bielo-Rússia, Armênia e Quirguistão. O conselheiro ressaltou que o acordo era negociado há muito tempo e será assinado logo depois da retirada dos EUA do acordo nuclear iraniano, que determinou a reimposição de sanções econômicas americanas a Teerã. / AP e EFE