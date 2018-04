Kremlin envia mais tropas para proteger russos no Quirguistão

Reuters

MOSCOU- Moscou enviou tropas ao Quirguistão nesta quinta-feira, 8, para proteger os cidadãos russos, incluindo os de sua base militar no país, logo após os autoproclamados novos líderes terem tomado o poder na empobrecida nação da Ásia central.

O presidente russo, Dmitri Medvedev, disse ao líder do vizinho Casaquistão que a Rússia enviava "um grupo de militares" ao Quirguistão, de acordo com um comunicado de seu gabinete.

O máximo general da Rússia disse que Medvedev ordenou o envio de paraquedistas para proteger o pessoal na base aérea da ex-república soviética, reportaram agências de notícia locais.

"O presidente tomou a decisão de enviar duas companhias de paraquedistas", afirmou a agência estatal do país, citando o chefe do Estado Maior, Nikolai Makarov. "Cerca de 150 militares chegaram a Kant", indicou.

O comunicado do Kremlin declarou que as tropas dariam segurança às "famílias de cidadãos russos" no Quirguistão, além da embaixada e outras instalações diplomáticas.

No documento, contudo, não estavam especificados quantos soldados seriam enviados, nem quando.

Na quinta-feira, líderes da oposição quirguiz disseram que haviam tomado o controle do país após confrontos entre forças de segurança e manifestantes, onde morreram ao menos 75 pessoas.

Uma importante figura da oposição disse que a Rússia influiu nos acontecimentos na nação de 5,3 milhões de habitantes, onde os Estados Unidos têm uma base aérea para apoiar operações no próximo Afeganistão.