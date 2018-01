Kunduz está tomada, diz Aliança do Norte O comandante da Aliança do Norte, Mohammed Daoud, disse que a coalizão capturou a cidade de Kunduz. De acordo com ele, a tomada foi concluída às 17h locais. "Toda a cidade de Kunduz está sob nosso controle", disse ele em entrevista por telefone. As forças do Taleban bateram em retirada na direção de Chardara, a oeste de Kunduz, disse ele, acrescentando que os soldados da aliança os estavam perseguindo. Leia o especial