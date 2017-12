Kuwait Airways suspende vôos para Paquistão A Kuwait Airways decidiu suspender vôos para as cidades paquistanesas de Islamabad e Lahore, a partir da semana que vem. O comunicado divulgado pela empresa fala na "situação internacional atual e o aumento que ela provocou em custos operacionais". A Kuwait Airways, que é estatal, manterá os vôos para a cidade paquistanesa de Karachi, "por enquanto". As informações são da Associated Press