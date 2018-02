Kuwait alerta Iraque sobre risco de ataque dos EUA O chanceler do Kuwait, o xeque Sabah Al Ahmed Al Sabah, pediu neste sábado ao Iraque que aceite o retorno dos inspetores de armas de destruição em massa da ONU ao país, para evitar um ataque dos Estados Unidos. "O Iraque deve levar a sério e compreender as intenções do EUA", disse. A advertência do xeque Sabah ocorre em meio a especulações de que o presidente dos EUA, George W. Bush, insistirá em sua decisão de depor o presidente iraquiano, Saddam Hussein - a quem Washington atribui a responsabilidade de armazenar armas biológicas e nucleares. Ao mesmo tempo, em Londres, o jornal The Guardian informou hoje que o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse reservadamente ao presidente americano que a Inglaterra apoiará um eventual ataque dos EUA ao Iraque, se Saddam Hussein continuar se recusando a aceitar a retomada das inspeções de armamentos da ONU. O plano de ataque, que pode ser antecipado para outubro, segundo fontes oficiais do alto escalão da administração Bush, inclui o deslocamento de 50 mil soldados para o país árabe.