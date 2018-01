Kuwait identifica mais 8 desaparecidos da Guerra do Golfo Autoridades informaram neste domingo que identificaram os restos mortais de mais sete kuwaitianos e um saudita que figuravam entre centenas de pessoas desaparecidas desde a invasão do Kuwait por tropas iraquianas em 1990. Os corpos foram levados ao Kuwait por forças estrangeiras de ocupação do Iraque. A identificação foi possível graças a testes de DNA nos restos mortais encontrados em valas comuns no país árabe, revelou uma equipe de especialistas que circula pelo Iraque desde a queda do regime de Saddam Hussein em busca de cidadãos desaparecidos do Kuwait e de outros países. As amostras de código genético para comparação foram fornecidas por familiares dos desaparecidos. O anúncio eleva a 155 o número de desaparecidos identificados nos últimos meses. Enquanto isso, prosseguem as buscas por outros 450 desaparecidos, a maioria deles de origem kuwaitiana.