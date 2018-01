Kuwait oferece US$ 1 milhão por prisioneiros O governo do Kuwait anunciou que dará uma recompensa de US$ 1 milhão em troca de informações que ajudem a descobrir o paradeiro de cerca de 600 kuwaitianos e cidadãos de outros países desaparecidos desde a Guerra do Golfo, em 1990-1991. No comunicado, divulgado pela rádio estatal do Kuwait, o governo destaca que, para receber a recompensa, as informações precisam ser "acuradas" e levar "ao paradeiro desses prisioneiros inocentes e a seu retorno seguro". Desde o fim dos sete meses de ocupação iraquiana, em fevereiro de 91, o Kuwait vem acusando Bagdá de manter prisioneiros, o que Saddam sempre desmentiu. A esperança, agora, é que sejam encontrados nas prisões abandonadas pela polícia iraquiana após a queda do regime. As famílias dos desaparecidos contam que eles foram capturados em hospitais, mesquitas e nas ruas, às vezes por terem apenas rabiscado um slogan anti-Saddam num muro. Desde que foram detidos, nunca mais se soube notícias deles. Veja o especial :