Kuwait paralisa produção em 2 campos por razões de segurança O governo do Kuwait decidiu paralisar a produção de dois campos petrolíferos no norte do país, que juntos respondem por cerca de 100 mil barris por dia. Segundo um porta-voz do Ministério do Petróleo, a paralisação foi motivada por "razões de segurança". Os campos de Ratqa e Abdali pararam de extrair petróleo há dois dias. No sábado, a região nordeste do Kuwait foi declarada oficialmente zona de exclusão, o que o proíbe o trânsito de civis sem autorização militar especial.