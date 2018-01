Kuwait permitirá uso de bases no país contra o Iraque O Kuwait anunciou que permitirá que forças dos Estados Unidos usem bases já existentes no país para possíveis ataques contra o Iraque, mas apenas se a ação for sancionada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. "Eles (soldados americanos) estão aqui em nossas bases... Elas estão aqui, como podem não usá-las?", questionou a repórteres o xeque Sabah Al Ahmed Al Sabah, vice-primeiro-ministro e ministro do Exterior. "Se houver uma resolução do Conselho de Segurança, elas (as bases) serão usadas", explicou. Entretanto, as Forças Armadas kuwaitianas não irão participar em qualquer guerra no Iraque, adiantou o xeque. O ministro do Exterior saudita, príncipe Saud al-Faisal, havia afirmado à CNN no domingo que seu país não permitirá o uso de suas bases pelos EUA para qualquer ataque contra o Iraque, mesmo que seja autorizado pela ONU. Forças lideradas pelos EUA libertaram o Kuwait, em 1991, de sete meses de ocupação iraquiana. O Kuwait e Washington têm pactos de defesa e o pequeno Estado árabe continua sendo um dos aliados mais próximos dos americanos no Golfo Pérsico, abrigando cerca de 10.000 militares dos EUA.