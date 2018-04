A decisão sinaliza o aprofundamento da tensão entre o governo, aliado do Ocidente, e grupos de oposição liderados por islamitas.

A proibição a aglomerações superiores a 20 pessoas foi publicada hoje pelos jornais do Kuwait. No domingo, a polícia reprimiu um protesto no qual milhares de pessoas exigiam mudanças nas leis antes das eleições parlamentares de 1º de dezembro. As informações são da Associated Press.