A votação foi convocada após uma corte invalidar a Câmara de 50 cadeiras eleita em dezembro devido a falhas técnicas na votação. Excepcionalmente, a votação deste sábado ocorre durante o mês sagrado islâmico do Ramadã, quando os muçulmanos jejuam do amanhecer ao anoitecer. As urnas estão programas para fecharem às 14h (de Brasília). Fonte: Associated Press.