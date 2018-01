Kuwait transforma 1/4 de seu território em área militar restrita O governo do Kuwait declarou área militar restrita 25% do território do país, inclusive a região de fronteira com o Iraque. Com a medida, cidadãos comuns e beduínos não podem circular pela área. Como justificativa, o governo local informou que pretende proteger os civis dos exercícios militares realizados no noroeste do país. Também circulam rumores de que a área seria utilizada para preparar um eventual ataque contra o Iraque. Porém, autoridades kuwaitianas comentaram, sob condição de anonimato, que a medida também tem o objetivo de proteger os soldados norte-americanos após recentes atentados contra eles. Nesta sexta-feira, soldados dos Estados Unidos foram atacados por quatro homens armados, mas fora dessa área fechada neste sábado. A polícia ainda não prendeu nenhum suspeito.