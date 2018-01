Kuwaitianos tentam mostrar apoio ao povo iraquiano Cerca de 2.000 kuwaitianos manifestaram-se hoje com o objetivo de enviar uma mensagem a seus colegas árabes, críticos do governo do Kuwait por ter permitido que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha lançassem uma guerra contra o Iraque a partir de seu território. Na opinião dos manifestantes, os iraquianos mais tarde agradecerão ao Kuwait, por ajudar a libertá-los. "Nós do Kuwait estamos libertando o Iraque daquele regime corrupto", gritou Abdul-Rahman al-Humaidan, líder da Ordem dos Advogados. "Se essa libertação pede sacrifício, estamos prontos. Se vierem mísseis em retaliação, também estamos preparados", prosseguiu. O grupo de kuwaitianos - uma multidão, para os padrões locais - respondeu com aplausos. Os kuwaitianos raramente saem às ruas para manifestar opinião e os protestos precisam de autorização prévia por parte das autoridades locais. "Somos todos a favor do povo e queremos que se vá esse regime com o qual também sofremos", disse Sulafa al-Mehareb, um servidor de 28 anos. Segundo ele, o presidente do Iraque, Saddam Hussein, é "covarde e doente". E questiona: "Por que todos os árabes estão contra nós?" Por todo o mundo árabe, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra a guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque. Na região, muitas pessoas vêem a invasão norte-americana como um ataque ao Islã e aos árabes, e não somente contra Saddam Hussein. Veja o especial :