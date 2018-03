La Paz detém prefeitos da oposição em Pando Militares do departamento boliviano de Pando prenderam ontem dois prefeitos, um ex-parlamentar e o cunhado do ex-governador Leopoldo Fernández, de acordo com o jornal La Prensa, de La Paz. Os prefeitos presos são Homer Polanco, da cidade de Porvenir, e Máximo Ayllón, de Bolpebra, e o ex-parlamentar é Abel Janco, do partido opositor Podemos. Segundo o ministro do Interior, Alfredo Rada, as últimas detenções não estão relacionadas com os conflitos que ocorreram em Porvenir, em setembro, entre grupos de oposição e simpatizantes do governo, que deixaram 18 mortos. Rada não esclareceu, porém, quais seriam as acusações contra os políticos detidos. Pando está sob estado de sítio desde 12 de setembro por causa dos enfrentamentos. Fernández foi acusado por La Paz de ser responsável pelos confrontos e está preso em La Paz. Na segunda-feira, a Corte Superior do Departamento de Chuquisaca aceitou o pedido de habeas corpus do ex-governador de Pando e decretou que ele deve ser julgado pela Corte Suprema de Justiça do país, com sede em Sucre. O governo do presidente Evo Morales, porém, rejeitou o recurso e ontem acusou os juízes de Chuquisaca de "prevaricação".