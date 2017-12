La Paz enfrenta escassez de comida em meio a protestos A capital da Bolívia enfrenta falta de comida, combustível e outros produtos essenciais nesta terça-feira, enquanto manifestantes que exigem a renúncia do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada mantêm estradas bloqueadas tanto em La Paz quanto na cidade vizinha de El Alto, virtualmente paralisando a área urbana onde vivem 1,5 milhão de pessoas. Embates entre soldados e manifestantes causaram pelo menos 16 mortes na segunda-feira, elevando o número de mortos em meio aos protestos a 60, segundo grupos de defesa dosa direitos humanos e hospitais. As autoridades não confirmam o número. Lojas, bancos e escritórios continuam fechados em La Paz, e as poucas pessoas que se dirigiram a seus locais de trabalho tiveram de fazê-lo a pé. Muitas esquinas continuam bloqueadas por barricadas erigidas com pedras, pneus, galhos de árvore e outros materiais.