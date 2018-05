La Paz fecha convênio contra cultivo de coca O governo da Bolívia está preparando com o Brasil e com os EUA um plano piloto para destruir plantações ilegais de coca. De acordo com o vice-ministro de Defesa Social da Bolívia, Felipe Cáceres, o combate ao cultivo ilegal será feito em conjunto entre os três países e terá o auxílio de satélites. "Seguindo o princípio boliviano de respeito à soberania, a Bolívia assinará o convênio com esses dois países apenas para modernizar e fortalecer o processo de erradicação da coca ilegal em todo o país", disse Cáceres.