La Paz reconhece vitória opositora O governo boliviano reconheceu ontem a vitória da indígena opositora Savina Cuéllar nas eleições de domingo para o governo do Departamento de Chuquisaca. O ministro da Presidência, Juan Ramón Quintana, pediu a Savina que recupere "o tempo perdido" nos 18 meses de gestão que restam. A opositora substituiu o governador David Sánchez, aliado do presidente Evo Morales, que renunciou no ano passado. Ontem, a apuração oficial parcial dava a Savina 73% dos votos. As eleições em Sucre alteram o mapa político da Bolívia, dando fôlego à oposição regional que exige mais autonomia de La Paz. Agora, Evo enfrenta a oposição dos governadores de 7 dos 9 Departamentos bolivianos - Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca, Cochabamba e La Paz. Em 40 dias, o governo espera realizar um referendo revogatório no qual a população decidirá se suspende o mandato do presidente e dos governadores. Ainda ontem, a ministra de Planejamento da Bolívia, Graciela Toro, anunciou que os EUA suspenderam um programa de ajuda contra a pobreza no país.