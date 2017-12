Laboratório químico explode nos Estados Unidos Um tambor contendo produtos químicos explodiu, nesta terça-feira, num laboratório da empresa Pfizer, em Groton, Connecticut, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, cinco pessoas ficaram feridas, das quais duas estão em estado crítico. A explosão ocorreu por volta das 8h15 (hora local), no interior de uma pequena instalação utilizada para armazenar produtos químicos a serem submetidos a testes farmacêuticos, disse a porta-voz da Pfizer, Liz Power. O tambor começou a pegar fogo e em seguida explodiu, espalhando as chamas por todo o prédio de estrutura metálica. Power não soube dizer qual era o produto contido no tambor, nem qual foi a causa da explosão. As duas vítimas mais graves do acidente foram hospitalizadas com queimaduras por todo o corpo. As outras três sofreram queimaduras menos graves e foram atendidas no centro médico da fábrica. Cerca de 6 mil pessoas trabalham nas instalações da Pfizer em Groton. Quatro edifícios do complexo foram desocupados e as estradas em torno da fábrica foram bloqueadas. Nenhum morador nas imediações foi retirado e a polícia disse não haver riscos para a comunidade local.