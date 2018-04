Laço entre EUA e Israel é 'inabalável', diz Obama O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse ontem que seu país e Israel mantêm um laço "inabalável". Ele afirmou confiar que a relação bilateral "irá apenas se fortalecer" no futuro. As declarações estão em um comunicado divulgado ontem pela Casa Branca por ocasião do aniversário de 62 anos de Israel - a data da independência é 14 de maio, mas o calendário judaico é lunar, e o dia da comemoração varia conforme o ano.