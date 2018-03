Ladrão assalta casa na China e fica morando nela por cinco dias

Um ladrão assaltou uma casa em Xangai e decidiu ficar morando nela porque não havia ninguém, segundo informou nesta quinta-feira, 11, o jornal Shanghai Daily. O ladrão, de sobrenome Yang, ficou cinco dias morando na casa, de onde fez ligações telefônicas e acabou com toda a comida da geladeira, até que o dono do imóvel voltou e o surpreendeu dormindo em sua cama. Yang acabou lucrando com seu assalto, já que tudo o que tinha encontrado na casa ao revistá-la foi uma televisão pequena e uma pulseira, avaliadas em US$ 3 e US$ 2. Yang foi condenado a seis meses de prisão por invasão de domicílio, mas não por roubo.