Ladrão devolve o que roubou em 13 anos na Turquia Um ladrão turco, que jurou nunca voltar a roubar após ter tido um sonho, começou a devolver tudo o que roubou em 13 anos, segundo a edição de desta quinta-feira, 29, do jornal Sabah, de Ancara. Bulent Karacan, de 30 anos, que começou sua "carreira" de ladrão aos 15 anos, teve um sonho decisivo enquanto dormia na rua, em um banco da cidade de Bolu, no oeste do país. Karacan contou que no sonho um homem velho de barba branca lhe disse que devia jurar que não voltaria a roubar nunca mais e que começasse a rezar. "Depois desse sonho, decidi deixar de roubar e devolver tudo o que tinha tirado dos donos de 22 lojas", explicou Karacan, que agora vive na cidade de Ordu, nas margens do Mar Negro. O ex-ladrão afirmou que nos últimos dois anos e meio conseguiu pagar a metade do valor dos roubos de 13 anos e que agora trabalha em uma companhia têxtil, onde pode economizar dinheiro para devolver o resto. Kezan Pir, proprietário da fábrica onde Karacan trabalha, admitiu que no início ficou preocupado. "Não queria empregá-lo porque tinha antecedentes penais. Mas me disse que não quer continuar roubando para o resto de sua vida, e o contratei. Agora sou feliz. É um moço muito honrado", afirmou Pir. Mustafa Akkaya, dono do mercado de onde Karacan roubou mil pacotes de cigarros há dez anos, disse que ficou muito surpreso quando o homem veio pagar a mercadoria roubada, e que seu gesto o emocionou.