Ladrão é preso com jóias no estômago A polícia do estado norte-americano da Flórida prendeu em flagrante um ladrão de jóias que havia engolido pedras preciosas e ouro. Após ter passado mal, o homem foi submetido a um exame de raio-x, no qual se detectou objetos estranhos. Em seu estômago e intestinos foram encontrados um colar de ouro de 40 centímetros e 83 diamantes, além de dois diamantes soltos com 0,75 quilate cada. O porta-voz da polícia de Boca Raton, Jeff Kelly, informou que o colar e um dos diamantes soltos foram recuperados. O outro diamante ainda não foi retirado do corpo do suspeito. Mark Kennedy, de 38 anos, está na enfermaria da prisão do condado de Palm Beach, detido sob acusação de roubo. O colar de ouro roubado por ele está avaliado em US$ 115 mil.