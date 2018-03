Ladrão escreve ameaça de assalto no verso do currículo Um ladrão de banco usou o verso de seu currículo para escrever o bilhete em que anunciava o assalto. A polícia usou a informação para identificar e prender o homem, acusado de assaltar a filial bancária da Wells Fargo na cidade de Fort Worth. O criminoso tentou ocultar seus dados pessoais colando papel preto sobre a face ?curricular? do bilhete, mas esqueceu de levar o papel embora junto com o dinheiro. A polícia só teve que remover o adesivo.