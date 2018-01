Ladrão inglês apela contra setença. Diz que o juiz dormiu Raymond Betson, de 41 anos, condenado por planejar o roubo de cerca de US$ 338 milhões em diamantes, entrou com apelação, hoje, alegando que o juiz dormiu durante o julgamento, por várias vezes. Ele foi um dos cinco homens presos no ano passado depois que um meticuloso plano para roubar o Domo do Milênio foi frustrado pela polícia. Um sexto suspeito morreu antes de ser preso. A polícia estava vigiando uma quadrilha, há meses, e prendeu Benson assim que ele tentou arrebentar uma vitrina de vidro blindado com uma marreta, dia 7 de novembro. Os advogados de Benson disseram ao tribunal, hoje, que estavam tentando apresentar duas testemunhas que poderiam comprovar que o juiz Michael Coombe cochilou em momentos cruciais do julgamento. ?Tenho declarações de que o juiz dormiu não apenas durante um testemunho, mas também durante a apresentação de evidências?, alegou Edmund Romilly, advogado de Benson. Mas o ministro do Tribunal de Apelações, lorde Justice Rose, disse que Benson precisa mais do que simplesmente provar que o juiz dormiu. ?Se isto aconteceu, seria preciso mostrar que, em conseqüência, parte da evidência não foi colocada na súmula do juiz, ou algo parecido?, disse Rose. O Tribunal já recusou um apelo de um dos cinco homens, Kevin Meredith, de 36 anos, contra a sentença de cinco anos por ?conspirar para roubar?.