Ladrão leva carro com a sogra do dono dentro Um ladrão que levou um carro - e a sogra do dono - de um posto de gasolina bateu pouco depois, abandonando o veículo e a mulher no local, informa a polícia de Auckland, na Nova Zelândia. ?Ainda não sabemos se o cara entrou no carro sabendo que ela estava lá ou se entrou no carro elevou uma surpresa?, disse o inspetor Gavin Macdonald. O dono do veículo estava enchendo o tanque quando o ladrão pulou no banco do motorista e saiu em disparada, levando a sogra junto. O carro bateu 40 minutos depois, a cerca de 30 km de distância. ?O criminoso deixou o local e deixou a sogra no carro?, disse Mcdonald. ?Não creio que ela tenha sofrido ferimentos graves?. A mulher foi hospitalizada para exames. Nome e idade não foram divulgados.