Ladrão rouba carro com criança e a manda de volta de táxi A polícia procura na terça-feira (hora local), 13, um ladrão que se roubou um automóvel, mas não se deu conta de que dentro dele havia uma criança dormindo, que mais tarde mandou de volta para casa de táxi, informaram fontes policiais de Baldwin Park, Califórnia (EUA). A avó da criança estacionou seu carro na segunda-feira de manhã e deixou o motor ligado. "Minha mãe veio buscar meus filhos e deixou o carro com o motor ligado", explicou à imprensa Juana Mendoza, a mãe do menino. O ladrão, que aproveitou o momento, levou o carro, um Ford Taurus 1993, aparentemente sem perceber a presença de um menino de 5 anos. Ele foi até a estação de ônibus da cidade vizinha de El Monte, onde estacionou. Segundo informou o tenente David Reynoso, da polícia de Baldwin Park, a noroeste de Los Angeles, o suspeito voltou num táxi e deixou o menino a aproximadamente um quilômetro de sua casa. Logo em seguida, pagou a corrida de táxi e fugiu. O taxista chamou a polícia, explicou o tenente Reynoso. O suspeito foi descrito como um hispânico, de 25 a 30 anos e vestindo um suéter cinza com capuz. O automóvel tem a licença da Califórnia.