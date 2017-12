Ladras colombianas aplicam golpe inédito As ladras colombianas descobriram uma nova e eficiente forma de "limpar" os incautos "Dom Juans" de Bogotá. Elas espalham um sonífero nos seios que, beijados pelos homens, os põe para dormir em poucos minutos. Segundo a polícia, o golpe dos "seios que fazem dormir" já foi aplicado em pelo menos 30 homens - não se sabe se outros, constrangidos, preferiram não fazer queixa. Nas investigações policiais, três mulheres já foram presas. Uma das vítimas, que não quis se identificar, contou o seu caso: "Só me lembro de que, no dia seguinte, acordei num hospital, sem carteira, sem nada. Até o carro me foi roubado."