Ladrões de cofre levaram 53 milhões de libras na Inglaterra Os ladrões que na semana passada assaltaram o cofre da companhia de valores Securitas nas proximidades de Londres levaram consigo um total de 53 milhões de libras esterlinas, revelou uma nova auditoria realizada pela empresa roubada. A quantia equivale a mais de R$ 195 milhões. Trata-se do maior assalto da história da Grã-Bretanha e de um dos maiores da história em geral, segundo os dados divulgados nesta Segunda. O assalto fica à frente do desaparecimento de R$ 150 milhões dos cofres da sucursal do Banco Central do Brasil em Fortaleza e é superado apenas por um roubo de US$ 900 milhões realizado durante a Segunda Guerra Mundial e pelo sumiço de US$ 100 milhões em cédulas de euros do Banco Central do Iraque em 2003.