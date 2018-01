Ladrões de vinho vão presos e recebem varadas no Quênia Três pessoas que roubaram sete garrafas de vinho de mesa foram condenadas por um juiz do Quênia a quatro anos de prisão e a receber três golpes com vara de bambu cada. Os três condenados são moradores de Nyeri, região central do país. A aplicação de castigos corporais é muito freqüente no Quênia.