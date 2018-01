Ladrões desmontam e carregam ponte na Bósnia Uma ponte de 13 metros de comprimento nas proximidades da cidade de Mostar, na Bósnia, foi roubada por sete ladrões. Ao longo de vários dias, o grupo trabalhou desmontando a estrutura metálica construída há 150 anos, durante o Império Austro-Húngaro. As peças foram vendidas a um ferro-velho. O crime ocorreu numa região de montanhas longe dos grandes centros, mas aldeões da localidade viram partes da ponte serem carregadas em furgões e alertaram a polícia. Os sete ladrões foram presos. Sem revelar nomes, as autoridades dizem que os ladrões são ciganos que venderam os pedaços da ponte por um total de US$ 170.