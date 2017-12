Ladrões ingleses levam US$ 900.000 em chocolate Ladrões dirigindo seus próprios caminhões roubaram seis caçambas cheias de chocolate, no valor de mais de 500.000 libras (US$ 900.000) de um parque industrial no nordeste da Inglaterra, informou hoje a polícia. Desde o roubo, realizado no domingo, cinco das caçambas foram recuperadas: quatro vazias de uma ainda carregada de ovos de Páscoa. "Foi um ataque muito bem organizado", disse uma porta-voz da polícia. "Não sabemos se eles pretendiam voltar para buscar os ovos ou se acharam a carga muito datada".