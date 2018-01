Ladrões levam R$ 4,5 mi com ajuda de míssil Sem fazer nenhum disparo, embora contando com armas pesadas - inclusive um lançador de mísseis -, assaltantes roubaram ontem dois milhões de euros (R$ 4,5 milhões) de um carro-forte em Saint-Aquilin de Pacy, perto de Evreuax, a oeste de Paris. Os três bandidos bloquearam o carro-forte numa rodovia com um automóvel atravessado na pista e ameaçaram seus ocupantes com disparos de mísseis e outras armas pesadas, fazendo com que eles abrissem as portas do veículo. Os ladrões fugiram sem deixar pistas.