Ladrões roubam US$ 500 mil de Correios em Gaza Ladrões mascarados invadiram uma agência dos correios na Cidade de Gaza, dentro da Faixa de Gaza, balearam um guarda e fugiram com US$ 500 mil. A polícia capturou os ladrões várias horas depois e recuperou o dinheiro, disse o coronel da polícia Ayoub Abu Shaar. Ele não deu mais detalhes sobre o crime.