Ladrões saem da joalheria com relógio de US$ 98.000 O casal não poderia ser mais apropriado ? ele, num elegante terno cinza e ela, de casaco de peles e uma bela bolsa Christian Dior. Os funcionários da prestigiosa Franck Mueller esforçaram-se para entender o inglês precário, com forte sotaque árabe, do cliente e apresentaram-lhe várias peças. A última, um relógio Long Island Tourbillon, fabricado pela relojoaria, no valor de US$ 98.000, que nunca mais foi visto. Agora, a polícia suíça está avisando o sofisticado mercado de jóias europeu para estar atento à dupla de ladrões, se passando por clientes ricos, que acaba de roubar a joalheira em Genebra. E, provavelmente, levou outros dois relógios Franck Mueller, num roubo similar, de Copenhague, em 18 de dezembro. Os policiais distribuíram, inclusive fotos do casal, feitas pelo circuito interno da loja de Genebra. ?De acordo com as informações que recebemos, parece que esse casal prepara-se efetuar roubos semelhantes na Suíça ou em outro lugar de Europa nas próximas semanas?, disse a polícia.