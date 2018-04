Ladrões saqueiam Museu Olímpico na Grécia

Mais de 60 obras de arte do século 10 a.C. foram roubadas no início da manhã de ontem, em Olímpia, na Grécia. As peças pertenciam ao Museu dos Jogos Olímpicos, destinado a explicar a criação e a fase antiga do evento esportivo. O roubo aconteceu no momento em que a Grécia vive uma crise econômica sem precedentes, com aumento da violência urbana. Em decorrência do saque, o ministro da Cultura pediu demissão do governo de Lucas Papademos.

O assalto foi realizado no início da manhã de ontem, entre 6 horas e 7 horas, quando duas pessoas, armadas e com os rostos cobertos por máscaras, invadiram o museu no momento da troca da guarda, sem despertar os alarmes automáticos. Com barras de ferro, os ladrões quebraram a proteção de algumas peças. Segundo o levantamento do Ministério da Cultura, 65 peças - entre estatuetas, vasos e vestígios arqueológicos -, a maioria em bronze e em cerâmica, desapareceram. Além deles, um anel em ouro ornado também não foi mais visto.

O roubo foi sentido na Grécia como mais uma humilhação em um período no qual o país passa por sua pior fase econômica. "É um dia trágico para o ministério", afirmou a secretária-geral do Ministério da Cultura, Lina Mendoni. Os ataques aos museus do país se banalizaram nas últimas semanas. / COM AFP E AP