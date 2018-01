Ladrões tentam roubar caixa eletrônico, mas queimam o dinheiro Uma quadrilha de ladrões que tentou roubar um caixa automático com um equipamento de solda, na cidade colombiana de Santa Marta, acabou incendiando o dinheiro e teve que fugir sem nada, informaram hoje fontes policiais. O fato ocorreu domingo, numa agência de um banco da capital, declarou hoje o coronel Freddy Pacheco, comandante da polícia local. Pacheco disse aos jornalistas que os criminosos cortaram as paredes de aço que cobriam a máquina com um maçarico. No entanto, o calor extremo do equipamento causou uma combustão dentro do caixa eletrônico. Nem o oficial da polícia nem o banco confirmaram a quantidade de dinheiro que havia na máquina, que especialistas calculam em mais de US$ 100.000. Aparentemente, toda a quantia do caixa, um dos mais freqüentados da cidade e que tinha sido carregado horas antes, queimou. O coronel disse que os ladrões fugiram apenas com o aparelho de solda e que, ao redor do caixa, foram encontrados restos de cédulas queimadas. Pacheco afirmou que os ladrões "estão plenamente identificados" e pediu a colaboração da população na captura deles.